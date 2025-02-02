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Главный тренер Ман Сити: Каждое действие - это толчок и рывок
Поразмышлял о судействе
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в 18:30 пройдет матч "Манчестер Сити" - "Арсенал".
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию внутри команды перед игрой 24-го тура АПЛ.
"Я делаю со своей командой то, что хочу, а другие делают то, что хотят они, но я думаю, что мы - невероятно честная команда. Поскольку это моя команда, я буду защищать нашу позицию. Я хочу защищать своих игроков, потому что знаю их и знаю, как они ведут себя, и если они ведут себя правильно, я буду их защищать. В другой ситуации судья должен решить, что ему делать".
Помимо этого, испанский специалист высказался относительно Холанда.
"Каждое действие - это толчок и рывок, и судья играет на том, сколько раз это происходит, и никогда не жалуется. Но когда он толкается, это его вина на 100%".
Напомним, что следить за событиями игры "Ман Сити" - "Арсенал" вы можете в матч-центре UA-Футбол.
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