Главный тренер Ман Сити: Каждое действие - это толчок и рывок

Сегодня в 18:30 пройдет матч "Манчестер Сити" - "Арсенал".

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию внутри команды перед игрой 24-го тура АПЛ.

"Я делаю со своей командой то, что хочу, а другие делают то, что хотят они, но я думаю, что мы - невероятно честная команда. Поскольку это моя команда, я буду защищать нашу позицию. Я хочу защищать своих игроков, потому что знаю их и знаю, как они ведут себя, и если они ведут себя правильно, я буду их защищать. В другой ситуации судья должен решить, что ему делать".

Помимо этого, испанский специалист высказался относительно Холанда.

"Каждое действие - это толчок и рывок, и судья играет на том, сколько раз это происходит, и никогда не жалуется. Но когда он толкается, это его вина на 100%".