Бывший тренер Челси считает свое увольнение лучшим моментом в карьере

Грэм Поттер был уволен из “Челси” в апреле 2023 года после менее чем семи месяцев работы и не возвращался к тренерской деятельности вплоть до января, когда возглавил “Вест Хэм”.

"В футболе бывают взлеты и падения, и, конечно, мне хотелось бы, чтобы все сложилось лучше. Я не хотел терять работу. Но сейчас, оглядываясь назад, наверное, это лучшее, что со мной произошло. Возможно, следующие 10-20 лет будут замечательными именно благодаря этому опыту. Я просто воспринимаю это как урок. Порой самые травматичные, самые сложные и самые интенсивные события могут дать самый большой толчок к росту и развитию, если правильно их использовать", — говорит Поттер.

Опыт в “Челси” был для Поттера жестким: он получал угрозы смерти, а новые владельцы клуба потратили 300 миллионов фунтов в январе, подписав столько игроков, что некоторые вынуждены были сидеть на полу в раздевалке. Все это заставило его ждать более 20 месяцев, прежде чем вернуться к работе.

"Мне нужно было несколько месяцев, чтобы переосмыслить все, дать себе время на отдых. Двенадцать лет тренерского путешествия в трех странах – Уэльсе, Швеции и Англии, а также некоторые личные события. Я чувствовал, что это правильный момент для меня как для человека и тренера, чтобы не бросаться сразу в новый проект. Это был интенсивный опыт, и когда все идет не так, как хотелось бы, нужно анализировать себя, задавать вопросы – что я мог сделать лучше? Конечно, есть и другие факторы, но нельзя просто перекладывать ответственность на клуб. Нужно признать свои ошибки. Я надеюсь, что сделал это и стал лучшим, более уверенным и мудрым человеком".

Поттер считает, что вернулся более уверенным тренером, и теперь он ведет свою команду на “Стэмфорд Бридж” после впечатляющей ничьей с “Астон Виллой” и на фоне позитивного настроя в клубе.