Немецкая команда направила официальный запрос к игроку Челси, который еще не играл в АПЛ в этом сезоне

Еще в середине января дортмундская "Боруссия" начала активные переговоры с "Челси" о подписании 21-летнего Карни Чуквуемеки. Сейчас Фабрицио Романо сообщает о продвижении переговоров.

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По его информации, переход английского полузащитника стал еще более вероятным, однако инсайдер не может поделиться возможной суммой трансфера игрока из АПЛ в Бундеслигу.

Отмечается, что несмотря на официальные запросы от "Боруссии" Дортмунд, все больше клубов также проявляют интерес к 21-летнему англичанину.

В этом сезоне Чуквуемека сыграл в Кубке английской лиги и Лиге конференций, в общем приняв участие в 5 играх без результативных действий.