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Пятый трансфер из Серии А. Манчестер Юнайтед усилился полузащитником

Англия
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Зимний трансфер

Пятый трансфер из Серии А. Манчестер Юнайтед усилился полузащитником

Фото - Manchester United

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"Манчестер Юнайтед" усилился полузащитником середняка Серии А.

Английский клуб сообщил о подписании Патрика Доргу. Контракт заключен до 2030 года с возможностью продления ещё на год.

Трансфер обошёлся в 30 млн евро. Нападающий взял себе 13-й номер.

Футболист играл на трех позициях в "Лечче". В основном он играл на позиции правого вингера, но может быть левым полузащитником или левым защитником.

Заметим, что это пятый трансфер "Манчестер Юнайтед" из клубов Серии А. До этого переходили Джошуа Зиркзее (из "Болоньи"), Расмус Хойлунд ("Аталанта"), Софьян Амбрабат ("Фиорентина") и Андре Онана ("Интер").

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В этом сезоне Патрик Доргу сыграл в 23-х матчах Серии А за "Лечче", в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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Манчестер Юнайтед Лечче Патрик Доргу
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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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