Пятый трансфер из Серии А. Манчестер Юнайтед усилился полузащитником

"Манчестер Юнайтед" усилился полузащитником середняка Серии А.

Английский клуб сообщил о подписании Патрика Доргу. Контракт заключен до 2030 года с возможностью продления ещё на год.

Трансфер обошёлся в 30 млн евро. Нападающий взял себе 13-й номер.

Our latest signing: rated PD13.



???? 1️⃣3️⃣ ????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 2, 2025

Футболист играл на трех позициях в "Лечче". В основном он играл на позиции правого вингера, но может быть левым полузащитником или левым защитником.

Заметим, что это пятый трансфер "Манчестер Юнайтед" из клубов Серии А. До этого переходили Джошуа Зиркзее (из "Болоньи"), Расмус Хойлунд ("Аталанта"), Софьян Амбрабат ("Фиорентина") и Андре Онана ("Интер").

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Патрик Доргу сыграл в 23-х матчах Серии А за "Лечче", в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.