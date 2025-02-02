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Салах снова на высоте. Новое статистическое достижение для легенды Ливерпуля

Англия

Впереди лишь один игрок

Салах снова на высоте. Новое статистическое достижение для легенды Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче против "Борнмута" Салах отметился статистическим достижением.

"Ливерпуль" победил со счетом 2:0, и оба гола забил Мохамед Салах. "Вишни" стали седьмой командой, против которой египтянин забил 10 и более голов в рамках Премьер-лиги.

Лишь легендарный Алан Ширер забивал двузначное количество голов большему количеству команд в истории турнира – 12.

Это 21-й гол египтянина в АПЛ в нынешнем сезоне. Также нападающий отдал 13 голевых передач.

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Всего в Премьер-Лиге Салах забил 178 голов. В таблице лучших бомбардиров всех времён он поднялся на шестую строчку, обогнав Фрэнка Лэмпарда.

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Владислав Прийменко
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