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Салах снова на высоте. Новое статистическое достижение для легенды Ливерпуля
Впереди лишь один игрок
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче против "Борнмута" Салах отметился статистическим достижением.
"Ливерпуль" победил со счетом 2:0, и оба гола забил Мохамед Салах. "Вишни" стали седьмой командой, против которой египтянин забил 10 и более голов в рамках Премьер-лиги.
Лишь легендарный Алан Ширер забивал двузначное количество голов большему количеству команд в истории турнира – 12.
Это 21-й гол египтянина в АПЛ в нынешнем сезоне. Также нападающий отдал 13 голевых передач.
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Всего в Премьер-Лиге Салах забил 178 голов. В таблице лучших бомбардиров всех времён он поднялся на шестую строчку, обогнав Фрэнка Лэмпарда.
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