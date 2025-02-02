Салах снова на высоте. Новое статистическое достижение для легенды Ливерпуля

В матче против "Борнмута" Салах отметился статистическим достижением.

"Ливерпуль" победил со счетом 2:0, и оба гола забил Мохамед Салах. "Вишни" стали седьмой командой, против которой египтянин забил 10 и более голов в рамках Премьер-лиги.

Лишь легендарный Алан Ширер забивал двузначное количество голов большему количеству команд в истории турнира – 12.

Это 21-й гол египтянина в АПЛ в нынешнем сезоне. Также нападающий отдал 13 голевых передач.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего в Премьер-Лиге Салах забил 178 голов. В таблице лучших бомбардиров всех времён он поднялся на шестую строчку, обогнав Фрэнка Лэмпарда.