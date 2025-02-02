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Турецкий гранд стремится подписать защитника из топ-клуба АПЛ
Но клуб его не отпустит
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий гранд стремится подписать защитника из топ-клуба АПЛ.
"Галатасарай" стремится подписать Кирана Триппьера из "Ньюкасла" в этом месяце. Об этом информирует портал talkSPORT.
Тренер "сорок" Эдди Хоу не хочет терять защитника до окончания трансферного окна.
Источник считает, что Триппьер готов перейти в клуб Турецкой Суперлиги и "Галатасарай" готов заплатить за защитника около 4 миллионов фунтов стерлингов.
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В этом сезоне Триппьер сыграл за "Ньюкасл" в 18-ти матчах. Контракт с английским клубом действителен до 2026 года.
TransferMarkt оценивает 34-летнего футболиста в 8 млн евро.
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