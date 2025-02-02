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Капитан Арсенала рассказал о настроении команды накануне матча против Манчестер Сити 

Англия

Капитан также отметил прогресс юной звезды "канониров"

Капитан Арсенала рассказал о настроении команды накануне матча против Манчестер Сити 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Арсенала" рассказал о настроении команды накануне матча против "Манчестер Сити".

В интервью клубному сайту Мартин Эдегор заметил, что матч с "горожанами" сейчас воспринимается немножко иначе и рассказал о сложности АПЛ.

"Сегодня мы играем с "Манчестер Сити", и это всегда один из самых больших матчей сезона. Возможно, сейчас он воспринимается немного иначе, чем мы ожидали несколько месяцев назад. Если честно, это странно – мы не привыкли видеть, как они теряют очки и проигрывают, но это еще раз доказывает, насколько сложный этот чемпионат и как важно быть сосредоточенными в каждом моменте.

Но все знают, каким качеством обладает их команда и насколько тяжелым будет матч. Это еще одна битва для нас, и учитывая историю противостояний за последние годы, сегодня будет особая игра. Мы должны быть готовыми и настроенными на большой вечер на родном стадионе", - сказал Эдегор.

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Капитан также не смог пройти мимо и не сказать о прогрессе юного Итана Нванери

"Против "Жироны" был еще один великолепный вечер для Итана, он снова провел отличный матч. Как я говорил ранее, мы не смотрим на него как на молодого парня. Мы просто видим в нем великолепного игрока. И это о многом говорит, учитывая, что ему всего 17 лет. Он, естественно, вписался в команду, и все видят его талант. Он снова отметился великолепным голом, мы все за него очень рады.

Все видят, что он умеет делать с мячом, его касание, технику, но при этом он еще и очень сильный физически. Да, он не самый большой по габаритам, но мощный, быстрый и прекрасно ведет мяч. Он берет на себя игру, обыгрывает соперников, и имеет достаточно силы, чтобы прорываться вперед. А его удар – просто великолепный, особенно левой ногой", - сказал Эдегор.

Матч "Арсенал – Манчестер Сити" состоится 2 февраля и начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Мартин Эдегор
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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