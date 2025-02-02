Ученик против учителя. Известно, выйдет ли Зинченко против Манчестер Сити

В 24-м туре АПЛ встретятся "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Украинский защитник Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

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???? Raya returns

???? Saliba partners Gabriel

⚡️ Havertz leads the line



Let's give it everything, Gunners ???? — Arsenal (@Arsenal) February 2, 2025

Состав на матч "Манчестер Сити"

Александр Зинченко сыграл в восьми матчах Премьер-Лиги, выйдя в старте лишь в двух из них – против "Вулверхэмптона" в первом туре и "Манчестер Юнайтед" в 14-м.

Это 56-я встреча между командами в Премьер-Лиге. "Арсенал" выигрывал у "горожан" 13 раз на "Эмирейтс", "Манчестер Сити" побеждали в гостях 7 раз. Также команды 12 раз сыграли вничью.

До матча "Арсенал" занимает второе место с 47-ю баллами, "Манчестер Сити" - четвёртый с 41-м очком.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.