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Ученик против учителя. Известно, выйдет ли Зинченко против Манчестер Сити
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времен
Getty Images / Global Images Ukraine
В 24-м туре АПЛ встретятся "Арсенал" и "Манчестер Сити".
Украинский защитник Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 2, 2025
???? Raya returns
???? Saliba partners Gabriel
⚡️ Havertz leads the line
Let's give it everything, Gunners ????
Состав на матч "Манчестер Сити"
Your City! ????— Manchester City (@ManCity) February 2, 2025
XI | Ortega Moreno, Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Bernardo (C), Savinho, Marmoush, Foden, Haaland
SUBS | Carson, Grealish, De Bruyne, Gundogan, Reis, Khusanov, O'Reilly, Lewis, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/9edVtcHhuO
Александр Зинченко сыграл в восьми матчах Премьер-Лиги, выйдя в старте лишь в двух из них – против "Вулверхэмптона" в первом туре и "Манчестер Юнайтед" в 14-м.
Это 56-я встреча между командами в Премьер-Лиге. "Арсенал" выигрывал у "горожан" 13 раз на "Эмирейтс", "Манчестер Сити" побеждали в гостях 7 раз. Также команды 12 раз сыграли вничью.
До матча "Арсенал" занимает второе место с 47-ю баллами, "Манчестер Сити" - четвёртый с 41-м очком.
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.
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