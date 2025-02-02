АПЛ. Брентфорд – Тоттенхэм 0:2. Хрупкая, но очень важная победа Постекоглу

Учитывая катастрофическую форму команды Анге Постекглу в последнее время, для них любой матч в АПЛ является проблемным. А когда это выезд в "Брентфорд", где в принципе мало кому бывает легко, то тем более. Томас Франк, несмотря на большие проблемы с травмами, как и у его визави, ведет команду достаточно уверенно и они остаются крепким середняком лиги, демонстрируя симпатичный футбол. Постекоглу имеет проблемы и их необходимо исправлять.

В стартовом составе "пчел" не нашлось места для Егора Ярмолюка, он остался на скамейке запасных, а в составе "шпор" не нашлось места для Микки ван де Вена, который как будто был готовым возвращаться после длительной травмы. Ожидали мы преимущества хозяев, которые сейчас находятся даже выше в таблице, чем "Тоттенхэм". Примерно это мы и получили.

С первых минут хозяева поля выглядели уверенно на мяче и систематически создавали какую-то остроту у ворот Кински. Сегодня их очень подвела реализация, причем даже в очень простых ситуациях, где было достаточно лишь подставить ногу. "Шпоры" пытались на это ответить своими выпадами, иногда получалось. И все же с напором, который показывали хозяева, это не сравнится.

По иронии судьбы, забить удалось именно "шпорам" и даже не после какого-то быстрого выпада, а после углового. Подал в штрафную Сон, а там Янельт и Вальдимарссон не совсем разобрались между собой, поэтому мяч от спины Витали просто залетел в ворота. Автогол с явной ошибкой от игрока "Брентфорда".

Впрочем этот гол не очень расстроил хозяев поля, они продолжили гнуть свою линию, особенно активизировались уже во втором тайме. Там был просто убийственный момент у Мбемо, который замыкал прострел от Льюис-Поттера, но с нескольких метров умудрился направить круглого выше ворот. И хотя это не было тотальным доминированием от "пчел", ведь "шпоры" периодически выбегали в неплохие атаки, тот же Кулусевски и Бергвалл неплохо пробивали издали, преимущество хозяев было очевидным.

Однако с каждым незабитым моментом, в основном от Бриана Мбемо, уверенность "Брентфорда" в том, что они способны сегодня забить, резко падала. После очередной попытки все же сравнять счет и неточно удара от Дамсгора, "шпоры" вылетели в быструю атаку, в которой Сон нашел идеальное забывание Сарра по центру, а тот в касание пробил между ногтей голкиперу "пчел" точно в ворота. Как же в тот момент Томас Франк жалел о травме Флеккена, можно только представить.

И на этом матч был завершен. "Брентфорд" не забил свои моменты, за что заплатил дорогой ценой, а именно - потерей трех очков. Это очень важная победа для "Тоттенхэма", это их первая победа в рамках АПЛ в 2025 году. Вот настолько все было плохо в последнее время. Избитая травмами команда наконец вернулась на победный путь. Возможно, это даст им необходимый импульс для дальнейших побед.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Брентфорд" — "Тоттенхэм" 0:2

Голы: Янельт (автогол, 29), Сарр (87)

"Брентфорд": Вальдимарссон — Айер (Кайоде, 76), Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Норгор (Карвалью, 84), Янельт (Йенсен, 66) — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса

"Тоттенхэм": Кински — Порро, Грей, Дэвис, Спенс — Биссума (Сарр, 68), Бентанкур — Кулусевски, Сон, Мур (Бергвалл, 46) — Ришарлисон (Скарлетт, 78)

Предупреждение: Сон (41)