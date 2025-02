АПЛ. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:2. Дубль Матета – как очередная выставка проблем манкунианцев

Английская Премьер-лига, 24 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Рубен Аморим знал, что его ждут трудности "Олд Траффорд". Он прекрасно отдавал себе отчет в том, насколько ему тяжело. Однако точно не ожидал, что попадет в такое болото. К примеру, МЮ за последнее время покупает двух нападающих Хойлунна и Зиркзе на сумму 116 млн евро. А в итоге португальский наставник вынужден на острие атаки выпускать полузащитника Мэйну в роли фальшивой девятки, потому что ни датчанин, ни нидерландец и не близко тянут уровень хоть каких-то потенциальных достижений.

Уже на седьмой минуте Мэйну попал в штангу ворот во второй волне атаки после углового. Перед этим Кобби классно простреливал на Гарначо, забить которому помешал только защитник. Но это все моменты хозяев до перерыва. Даже в створ они хоть раз пробить не смогли.

А "Пэлас" параллельно атаковал больше. Сначала Муньос головой пробил немного мимо цели. Затем Матета разогнал контрнаступление гостей, но ударить забыл. Атака завершилась выстрелом Лакруа и сэйвом Онана. Впоследствии и сам Матетта шанс не реализовал.

На старте второго тайма дважды по-серьезному вступал в игру воспитанник МЮ Дин Гендерсон. На 51 минуте он парировал удар Фернандеша с линии штрафной, а практически сразу исполнил суперсейв. Хозяева заработали право на стандарт: Фернандеш подал, Магуайр сбросил, а Угарте головой пробил – Хендерсон свою команду выручил.

Первыми усилили игру со скамьи для запасных гости. Прудконогий Эзе вышел на 61 минуте, а через три минуты качественно выполнил стандарт. После его подачи в перекладину пробил Муньос, однако Матета добил уже практически в пустые. Шок для МЮ? Нет, обычная реальность.

Имели ли реальный шанс подопечные Аморима отыграться? Скорее не раз пропустить. И на 89-й минуте это сделали. И в этот раз его забыли в штрафной. Он спокойно расстрелял ворота после прострела Муньоса. Девятый и десятый голы француза в этом чемпионате

