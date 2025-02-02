АПЛ. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:2. Дубль Матета – как очередная выставка проблем манкунианцев

Английская Премьер-лига, 24 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Рубен Аморим знал, что его ждут трудности "Олд Траффорд". Он прекрасно отдавал себе отчет в том, насколько ему тяжело. Однако точно не ожидал, что попадет в такое болото. К примеру, МЮ за последнее время покупает двух нападающих Хойлунна и Зиркзе на сумму 116 млн евро. А в итоге португальский наставник вынужден на острие атаки выпускать полузащитника Мэйну в роли фальшивой девятки, потому что ни датчанин, ни нидерландец и не близко тянут уровень хоть каких-то потенциальных достижений.

Уже на седьмой минуте Мэйну попал в штангу ворот во второй волне атаки после углового. Перед этим Кобби классно простреливал на Гарначо, забить которому помешал только защитник. Но это все моменты хозяев до перерыва. Даже в створ они хоть раз пробить не смогли.

А "Пэлас" параллельно атаковал больше. Сначала Муньос головой пробил немного мимо цели. Затем Матета разогнал контрнаступление гостей, но ударить забыл. Атака завершилась выстрелом Лакруа и сэйвом Онана. Впоследствии и сам Матетта шанс не реализовал.

На старте второго тайма дважды по-серьезному вступал в игру воспитанник МЮ Дин Гендерсон. На 51 минуте он парировал удар Фернандеша с линии штрафной, а практически сразу исполнил суперсейв. Хозяева заработали право на стандарт: Фернандеш подал, Магуайр сбросил, а Угарте головой пробил – Хендерсон свою команду выручил.

Первыми усилили игру со скамьи для запасных гости. Прудконогий Эзе вышел на 61 минуте, а через три минуты качественно выполнил стандарт. После его подачи в перекладину пробил Муньос, однако Матета добил уже практически в пустые. Шок для МЮ? Нет, обычная реальность.

Имели ли реальный шанс подопечные Аморима отыграться? Скорее не раз пропустить. И на 89-й минуте это сделали. И в этот раз его забыли в штрафной. Он спокойно расстрелял ворота после прострела Муньоса. Девятый и десятый голы француза в этом чемпионате

Two for Crystal Palace, two for Jean-Philippe Mateta ✌️



The French striker converts the simplest of finishes to make it 2-0 to the Eagles! #MUNCRY pic.twitter.com/fsvl36JGxQ — Premier League (@premierleague) February 2, 2025

Сегодня в центре обороны МЮ вышел молодой Йоро, а не де Лигт. Впоследствии нидерландец явился со скамьи для запасных. Но что с Маттейсом не на поле, что на поле “красные дьяволы” пропустили по голу. Иногда есть такое чувство, что футболисты не хотят играть. Или не могут.

"Манчестер Юнайтед" не может забить "Кристал Пэлас" уже четвертый матч подряд. Три из них манкунианцы проиграли с общим счетом 0:7. Теперь уже и "стекольщики" стали реальной грозой для МЮ?

"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Матета 64, 89

"Манчестер Юнайтед": Онана – Йоро, Магуайр, Л. Мартинес (де Лигт 82) – Мазрауи (Зирке 70), Угарте (Эриксен 87), Фернандеш, Далот – Диалло, Мэйну (Хойлунн 70), Гарначо

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Ричардс, Лакруа, Геи – Муньос, Хьюз (Уортон 88), Лерма, Митчелл (Клайн 88) – Сарр (Девень 90+7), Камада (Эзе 61) – Матета

Предупреждения: Магуайр 49, Фернандеш 64, Угарте 74 – Хьюз 72