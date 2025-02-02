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Манчестер Юнайтед повторил антирекорд клуба 1890-х годов

Англия

Неутешительная статистика в домашних матчах продолжается

Манчестер Юнайтед повторил антирекорд клуба 1890-х годов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 24 туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Кристалл Пелас" на "Олд Траффорд" со счетом 0:2. Это уже седьмое поражение для "красных дьяволов" в 13 домашних матчах Премьер-лиги этого сезона.

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Таким образом, МЮ повторил худший показатель клуба на этой стадии чемпионата. Столько раз команда уступила на своем поле в ходе сезона 1893/94.

Команда Рубена Аморима занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Дома "Манчестер Юнайтед" набрал 16 очков из 39-ти возможных.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Александр Симченко
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