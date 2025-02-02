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Четвертое поражение хозяев в последних шести домашних встречах. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлес 0:2. Обзор матча
МЮ проиграл уже 11 поединков в текущем чемпионате
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Красные дьяволы" нанесли 17 ударов, но только два из них попали в створ. В девяти случаях отрабатывала оборона. Подопечные Аморима обладали территориальным преимуществом (66%), но дубль Жана-Филиппа Матеты принес победу гостям, несмотря на игру вторым номером.
МЮ опускается на 13-ю строчку (29 баллов). 16 февраля коллектив встретится с "Тоттенхэмом". Лондонский клуб поднимается на 12-ю позицию. Впереди домашний поединок против "Эвертона".
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Смотрите обзор матча 24 тура чемпионата Англии
Манчестер. Олд Траффорд, 73 751 зритель
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлес 0:2
Голы: Матета, 64, 89
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