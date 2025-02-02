АПЛ. Арсенал – Манчестер Сити 5:1. Stay humble, eh?

Уже классическое противостояние английского футбола последних лет активно подогревалось воспоминаниями с первого матча между этими командами на "Этихаде" И легендарная фраза Холанда: "Stay humble, eh?" уже стала фольклором Туманного Альбиона. Однако это лишнее напоминание, что противостояние "Арсенала" и "Манчестер Сити" - это не только матч между учеником и учителем, не только матч между двумя очень сильными командами, это противостояние команд, которые буквально враждуют между собой и трудно терпят друг друга. Противостояние настоящее и очень принципиальное.

На этот матч Артета не нашел места для Александра Зинченко, хотя это читалось и ожидалось. Пеп Гвардиола решил выпустить в старте Стоунза, а не Хусанова, который неоднозначно дебютировал против "Челси" неделей ранее. Однако такие мелкие изменения мало влияли на общее состояние "горожан". Они ослабли, они не умеют играть большие матчи против собранных и играющих команд. Сегодня мы в этом лишь убедились.

Все началось с ошибки от Аканджи, когда его передача перед собственной штрафной площадкой была перехвачена и мяч дошел до Хаверца, который прострелил вдоль на Эдегора, а тот оформил быстрый гол для "канониров". Сразу вспомнился прошлый матч, когда также ошибся центральный защитник и "Сити" пропустил быстрый гол.

Стремительной реакции на такое развитие событий не последовало, а "канониры" сразу начали играть по счету, то есть минимум риска, только безопасные розыгрыши и очень большое внимание к потенциальным быстрым атакам. "Арсенал" мог забивать и второй гол. Опять ошибка на своей половине поля от "горожан", перехват и Хаверц вышел на невероятно убийственную ударную позицию, однако не смог попасть в створ ворот, катастрофическое расточительство от немца.

К концу первого тайма команда Гвардиолы все же показала признаки жизни. Неплохой момент был у Йошко Гвардиола после углового, когда невероятную реакцию продемонстрировал Рая. После его сейва круглый отскочил в перекладину. Также неплохо пробивал Мармуш на исходе первой 45-минутки, но снова Рая, справился с ударом даже после рикошета. То есть не все так безнадежно было от гостей.

Во втором тайме "горожане" все же сумели провести качественную атаку, разрезав все оборонительные редуты лондонцев. Фоден нашел забегание в штрафную от Савиньо, а тот отдал идеальную подачу на дальнюю штангу на Холанда, который переиграл в воздухе Салиба. Точный удар головой и это 1:1.

Как же недолго радовался своему голу норвежец. Буквально через минуту Фоден обрезался на своей половине поля, перехватил мяч Томас Партей и решил пробивать из-за пределов штрафной площади. Рикошет от Стоунза сильно помог, поэтому Ортега не среагировал на этот выстрел и пропустил второй гол.

И на этот раз после добытого преимущества ребята Микеля Артеты решили не останавливаться, они точно почувствовали запах крови. Райс отдал передачу с фланга на Льюиса-Скелли, который забежал в штрафную, сместился ближе к центру и пробил в дальний угол. Удар успел потянуть Ортега, вот только после его руки круглый все равно залетел в сетку ворот. Дебютный гол Майлза в АПЛ, 3:1, празднование в стиле Холанда и уже там можно было ставить точку. Как мы говорили ранее: когда "Сити" играет против собранной команды, то получается вот так, как с "ПСЖ", или как сегодня. Они и близко не готовы к большим матчам.

Попытки "горожан" отыграться, даже после выхода Де Брюйне, выглядели жалко. Зато они пропустили еще один гол на контратаке, которую разогнал Габриэл Мартинелли. Протащил он мяч и в итоге отпасовал на Кая, а тот красивым ударом в дальний угол ворот довел счет до разгромного.

На последних секундах еще один молодой воспитанник команды, Итан Нванери, красиво положил мяч в дальний угол ворот Ортеги и зафиксировал разгром. 5:1, пять голов побывало в воротах "Сити" сегодня. Очаровательные "канониры" продолжают преследовать "Ливерпуль" в турнирной таблице, а "горожане", наверное, окончательно выбывают из потенциальной погони за титул, у них теперь борьба за топ-4.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Арсенал" — "Манчестер Сити" 5:1

Голы: Эдегор (2), Партей (56), Льюис-Скелли (62), Хаверц (76), Нванери (90+3) — Холанд (55)

"Арсенал": Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 90) — Эдегор (Мерино, 83), Партей, Райс — Мартинелли, Хаверц (Стрелинг, 90), Троссар (Нванери, 83)

"Манчестер Сити": Ортега — Нуньеш, Стоунз, Аканджи, Гвардиол — Силва, Ковачич — Фоден (Макети, 72), Мармуш (Де Брюйне, 72), Савиньо — Холанд

Предупреждения: Тимбер (25), Эдегор (71)