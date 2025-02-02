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Манчестер Юнайтед потерял ключевого центрального защитника до конца сезона. Реакция тренера и видео получения травмы
И снова травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" потерял ключевого центрального защитника до конца сезона.
На 76-й минуте матча против "Кристал Пэлас" Лисандро Мартинес оказался на газоне после фола Сара. Аргентинский защитник стал держаться за колено и сразу попросил замену.
Вышли медики на поле и через несколько минут унесли его на носилках после проверки.
Видео момента:
Травма Лісандро Мартінеса— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) February 2, 2025
Відео: Setanta Sports pic.twitter.com/NVQVEWAoC4
Вместо Мартинеса вышел Матеус де Лигт на 82-й минуте.
Рубен Аморим в послематчевом комментарии считает, что травма аргентинца серьёзная
"Я думаю, что это серьезная ситуация. Он не только отличный игрок, но и сильный характер в раздевалке. Он чувствовал это, а когда ты игрок, ты знаешь, когда это что-то серьезное
Мы здесь, чтобы помочь ему", - заявил Аморим.
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Лисандро Мартинес сыграл в 32-х матчах "Манчестер Юнайтед". На его счету 2 гола и 2 голевые передачи.
К слову, в "Манчестер Юнайтед" травмированы Джонни Эванс, Люк Шоу, Мануэль Угарте и Мейсон Маунт.
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