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Английские журналисты рассказали зачем тренеру Астон Виллы нужен Рашфорд
Интересная причина
Getty Images/Global Images Ukraine
Английские журналисты рассказали зачем тренеру "Астон Виллы" нужен нападающий Маркус Рашфорд.
По словам журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, Унаи Эмери считает, что Рашфорд - один из самых опасных нападающих в мире, которому он может помочь вернуться в лучшую форму.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой" достигнуто соглашение. Бирмингемский клуб покроет более 70% зарплаты нападающего.
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Также в контракте содержится пункт об отступных в размере 40 млн фунтов, действующий 3,5 года.
Нападающему осталось пройти медосмотр, запланированный на воскресенье.
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