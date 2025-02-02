Английские журналисты рассказали зачем тренеру Астон Виллы нужен Рашфорд

Английские журналисты рассказали зачем тренеру "Астон Виллы" нужен нападающий Маркус Рашфорд.

По словам журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, Унаи Эмери считает, что Рашфорд - один из самых опасных нападающих в мире, которому он может помочь вернуться в лучшую форму.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой" достигнуто соглашение. Бирмингемский клуб покроет более 70% зарплаты нападающего.

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Также в контракте содержится пункт об отступных в размере 40 млн фунтов, действующий 3,5 года.

Нападающему осталось пройти медосмотр, запланированный на воскресенье.