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Английские журналисты рассказали зачем тренеру Астон Виллы нужен Рашфорд

Англия

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Английские журналисты рассказали зачем тренеру Астон Виллы нужен Рашфорд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английские журналисты рассказали зачем тренеру "Астон Виллы" нужен нападающий Маркус Рашфорд.

По словам журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, Унаи Эмери считает, что Рашфорд - один из самых опасных нападающих в мире, которому он может помочь вернуться в лучшую форму.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой" достигнуто соглашение. Бирмингемский клуб покроет более 70% зарплаты нападающего.

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Также в контракте содержится пункт об отступных в размере 40 млн фунтов, действующий 3,5 года.

Нападающему осталось пройти медосмотр, запланированный на воскресенье.

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Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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