Гвардиола дал комментарий относительно разгромного поражения от Арсенала

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оценил выступление команды в проигранном матче с "Арсеналом" (1:5) в рамках 24-го тура АПЛ.

"Я сожалею лишь о последних 25 минутах. Мы забыли делать то, что должны были делать, то, что мы делали в течение 65/70 минут. Конечно, это тяжелая игра на этом стадионе, против этой команды на первых минутах, это случалось много раз в этом сезоне.

Но после 10/15 минут, я думаю, мы взяли игру в свои руки и играли очень, очень, очень, очень, очень хорошо, и мы сделали 1:1. Хороший импульс, который мы передали, чтобы сделать переход с Омаром [Мармушем] и отклонением и третьим голом.

...Когда вы играете таким образом, они могут бежать, и, конечно, при счете 3:1 они чувствуют себя комфортно. Это сложнее.

Я сожалею о последних 15/20 минут, остальное время было действительно хорошей игрой для нашей команды. Трудно понять, когда видишь результат, но это мое ощущение.

Это случается на протяжении всего сезона, мы отдаем слишком много мячей, мы знаем, что этого не должно произойти, но это случилось. Но мы реагировали очень хорошо, мы играли индивидуально, мы так хорошо защищались, а потом с мячом мы были угрозой. Но, к сожалению, после того, как произошел второй гол, мы снова много раз имели импульс...", - сказал Гвардиола.