Ортега пропустил почти все, что летело в ворота. Арсенал – Манчестер Сити 5:1. Обзор матча

В первом тайме у подопечных Гвардиолы было игровое преимущество, но открыли счет именно "канониры". После перерыва "гуннеры" уничтожили соперника, который смог лишь однажды попасть в створ во второй половине встречи.

Лондонский коллектив занимает второе место (50 баллов). 15 февраля команда Артеты поедет к "Лестеру". "Небесно-голубые" пока еще четвертые (41 очко). В середине месяца "горожане" будут принимать "Ньюкасл".

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Смотрите обзор матча 24 тура чемпионата Англии

Лондон. Эмирейтс Стедиум, 60 355 зрителей

Арсенал – Манчестер Сити 5:1

Голы: Эдегор, 2, Партей, 56, Льюис-Скелли, 62, Хаверц, 76, Нванери, 90+3 – Холанд, 55