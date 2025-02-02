Артета отреагировал на безумную победу над Манчестер Сити

Менеджер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ, в котором его команда победила "Манчестер Сити" (5:1).

"Да, чтобы обыграть их так, как мы это сделали, многое должно идти по-твоему. Знаете, мы были очень агрессивны, играли очень смело, ходили без мяча, и наш высокий прессинг, с очень, очень тонкими границами, был очень, очень тонким. Мы забили гол, должны были забить еще один. Понятно, что и после одного, даже если бы ты хотел, они настолько хороши, но иногда ты просто должен оставаться глубоко, и защищаться глубоко, и страдать, и наслаждаться этими моментами также. Нам немного повезло в определенных моментах, а затем у нас появилась возможность, и я думаю, что наши намерения, наша агрессия с мячом, то, как мы хотели причинить им боль, и то, как мы завершали действия, были исключительными", - сказал Артета.