Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета отреагировал на безумную победу над Манчестер Сити
В Лондоне праздник
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ, в котором его команда победила "Манчестер Сити" (5:1).
"Да, чтобы обыграть их так, как мы это сделали, многое должно идти по-твоему. Знаете, мы были очень агрессивны, играли очень смело, ходили без мяча, и наш высокий прессинг, с очень, очень тонкими границами, был очень, очень тонким. Мы забили гол, должны были забить еще один. Понятно, что и после одного, даже если бы ты хотел, они настолько хороши, но иногда ты просто должен оставаться глубоко, и защищаться глубоко, и страдать, и наслаждаться этими моментами также. Нам немного повезло в определенных моментах, а затем у нас появилась возможность, и я думаю, что наши намерения, наша агрессия с мячом, то, как мы хотели причинить им боль, и то, как мы завершали действия, были исключительными", - сказал Артета.
После 24-ти туров "Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. До первого "Ливерпуля" - 6 очков.
Популярное сейчас
- АПЛ. Арсенал – Манчестер Сити 5:1. Stay humble, eh?
- Еще один украинский игрок с Динамо может начать играть за клуб из Европы
- Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто
- Эвертон забил один из самых быстрых голов в истории АПЛ
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания