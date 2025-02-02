  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета отреагировал на безумную победу над Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета отреагировал на безумную победу над Манчестер Сити

Англия
Обновлено

В Лондоне праздник

Артета отреагировал на безумную победу над Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ, в котором его команда победила "Манчестер Сити" (5:1).

"Да, чтобы обыграть их так, как мы это сделали, многое должно идти по-твоему. Знаете, мы были очень агрессивны, играли очень смело, ходили без мяча, и наш высокий прессинг, с очень, очень тонкими границами, был очень, очень тонким. Мы забили гол, должны были забить еще один. Понятно, что и после одного, даже если бы ты хотел, они настолько хороши, но иногда ты просто должен оставаться глубоко, и защищаться глубоко, и страдать, и наслаждаться этими моментами также. Нам немного повезло в определенных моментах, а затем у нас появилась возможность, и я думаю, что наши намерения, наша агрессия с мячом, то, как мы хотели причинить им боль, и то, как мы завершали действия, были исключительными", - сказал Артета.

После 24-ти туров "Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. До первого "Ливерпуля" - 6 очков.

По теме
yellow-arrow
Ортега пропустил почти все, что летело в ворота. Арсенал – Манчестер Сити 5:1. Обзор матча
yellow-arrow
Гвардиола дал комментарий относительно разгромного поражения от Арсенала
yellow-arrow
Вингера Вест Хэма не привлекает вариант смены АПЛ на УПЛ
Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.football.london
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости