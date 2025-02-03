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Победа Арсенала над Манчестер Сити – один из самых больших разгромов горожан на поле канониров в чемпионате
Еще один исторический вечер для небесно-голубых
Фото - Арсенал
В 24-м туре "гуннеры" разгромили дома чемпиона АПЛ со счетом 5:1. Хозяева редко обыгрывали соперника в Лондоне с большой разницей. Исключительно в чемпионате до этим выходных столичный коллектив только 5 раз побеждал "горожан" с разницей в 4 и более голов.
- Арсенал 5:0 Манчестер Сити – 2000/01;
- Арсенал 7:3 Манчестер Сити – 1956/57;
- Арсенал 5:1 Манчестер Сити – 2024/25;
- Арсенал 4:0 Манчестер Сити – 1989/90, 1974/75, 1931/32
На "Эмирейтс" "канониры" оформили самую большую викторию в матчах против "Сити".
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Источник:Wild Stat
Опубликовал: Александр Симченко
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