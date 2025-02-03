  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Победа Арсенала над Манчестер Сити – один из самых больших разгромов горожан на поле канониров в чемпионате
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа Арсенала над Манчестер Сити – один из самых больших разгромов горожан на поле канониров в чемпионате

Англия
Обновлено

Еще один исторический вечер для небесно-голубых

Победа Арсенала над Манчестер Сити – один из самых больших разгромов горожан на поле канониров в чемпионате

Фото - Арсенал

Новина українською

В 24-м туре "гуннеры" разгромили дома чемпиона АПЛ со счетом 5:1. Хозяева редко обыгрывали соперника в Лондоне с большой разницей. Исключительно в чемпионате до этим выходных столичный коллектив только 5 раз побеждал "горожан" с разницей в 4 и более голов.

  • Арсенал 5:0 Манчестер Сити – 2000/01;
  • Арсенал 7:3 Манчестер Сити – 1956/57;
Читайте такжеМикель Артета: Искренне желаю Гвардиоли и его команде всего наилучшего
  • Арсенал 5:1 Манчестер Сити – 2024/25;
  • Арсенал 4:0 Манчестер Сити – 1989/90, 1974/75, 1931/32

На "Эмирейтс" "канониры" оформили самую большую викторию в матчах против "Сити".

По теме
yellow-arrow
"А наблюдая за их игрой, этого и не скажешь": британский журналист – о тандеме Забарный-Хейсен
yellow-arrow
Поттер возвращается на Стэмфорд Бридж. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.02.2025
yellow-arrow
Забарный vs Миколенко, дерби Лондона, Мадрида и Лиссабона. Расписание футбола на 3 – 9 февраля
Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Wild Stat
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости