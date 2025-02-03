Победа Арсенала над Манчестер Сити – один из самых больших разгромов горожан на поле канониров в чемпионате

В 24-м туре "гуннеры" разгромили дома чемпиона АПЛ со счетом 5:1. Хозяева редко обыгрывали соперника в Лондоне с большой разницей. Исключительно в чемпионате до этим выходных столичный коллектив только 5 раз побеждал "горожан" с разницей в 4 и более голов.

Арсенал 5:0 Манчестер Сити – 2000/01;

Манчестер Сити – 2000/01; Арсенал 7:3 Манчестер Сити – 1956/57;

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Арсенал 5:1 Манчестер Сити – 2024/25;

Манчестер Сити – 2024/25; Арсенал 4:0 Манчестер Сити – 1989/90, 1974/75, 1931/32

На "Эмирейтс" "канониры" оформили самую большую викторию в матчах против "Сити".