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Официально. Рашфорд присоединился к главной сенсации АПЛ прошлого сезона
Все же сменил обстановку
Aston Villa
"Астон Вилла" объявила об аренде до конца сезона нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рашфорда.
Согласно договору, за "львами" остается опция выкупа 27-летнего футболиста за 40 млн. евро. Также клуб будет платить Маркусу 70% его зарплаты.
"Хотел бы поблагодарить "Манчестер Юнайтед" "и "Астон Виллу" за то, что это арендное соглашение состоялось.
Мне повезло, что ко мне обращались несколько клубов, но переход в "Астон Виллу" был легким решением – я действительно увлечен тем, как клуб играет в этом сезоне, а также амбициями тренера.
Я просто хочу играть в футбол и с нетерпением жду начала выступлений за команду. Желаю всем в "МЮ" всего лучшего к концу сезона", - сказал игрок на презентации.
Рашфорд - воспитанник "Ман Юнайтед". В составе основной команды манкунианцев Маркус выступает с 2016 года. В ныненем сезоне он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.
Villa Park’s latest in claret & blue ???? ???? pic.twitter.com/1D0o1iTZsJ— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 2, 2025
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