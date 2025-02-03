Официально. Рашфорд присоединился к главной сенсации АПЛ прошлого сезона

"Астон Вилла" объявила об аренде до конца сезона нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рашфорда.

Согласно договору, за "львами" остается опция выкупа 27-летнего футболиста за 40 млн. евро. Также клуб будет платить Маркусу 70% его зарплаты.

"Хотел бы поблагодарить "Манчестер Юнайтед" "и "Астон Виллу" за то, что это арендное соглашение состоялось.

Мне повезло, что ко мне обращались несколько клубов, но переход в "Астон Виллу" был легким решением – я действительно увлечен тем, как клуб играет в этом сезоне, а также амбициями тренера.

Я просто хочу играть в футбол и с нетерпением жду начала выступлений за команду. Желаю всем в "МЮ" всего лучшего к концу сезона", - сказал игрок на презентации.