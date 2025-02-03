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Своевременная победа шпор. Брентфорд - Тоттенхэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия

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Своевременная победа шпор. Брентфорд - Тоттенхэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" в выездном поединке 24-го тура английской Премьер-лиги.

Победу подопечные Анге Постекоглу одержали благодаря автоголу Витали Янельта и забитому мячу Пап Матара Сарра.

Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк всю встречу провел на скамейке запасных.

Таким образом, "Тоттенхэм" поднялся в турнирной таблице АПЛ на 14-е место и одержал первую победу в чемпионате с 15-го декабря 2024 года.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

"Брентфорд" — "Тоттенхэм" 0:2

Голы: Янельт (автогол, 29), Сарр (87)

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