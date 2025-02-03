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Своевременная победа шпор. Брентфорд - Тоттенхэм 0:2. Видео голов и обзор матча
Подальше от зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" в выездном поединке 24-го тура английской Премьер-лиги.
Победу подопечные Анге Постекоглу одержали благодаря автоголу Витали Янельта и забитому мячу Пап Матара Сарра.
Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк всю встречу провел на скамейке запасных.
Таким образом, "Тоттенхэм" поднялся в турнирной таблице АПЛ на 14-е место и одержал первую победу в чемпионате с 15-го декабря 2024 года.
АПЛ, 24-й тур
Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)
"Брентфорд" — "Тоттенхэм" 0:2
Голы: Янельт (автогол, 29), Сарр (87)
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