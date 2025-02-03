Своевременная победа шпор. Брентфорд - Тоттенхэм 0:2. Видео голов и обзор матча

"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" в выездном поединке 24-го тура английской Премьер-лиги.

Победу подопечные Анге Постекоглу одержали благодаря автоголу Витали Янельта и забитому мячу Пап Матара Сарра.



Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк всю встречу провел на скамейке запасных.

Таким образом, "Тоттенхэм" поднялся в турнирной таблице АПЛ на 14-е место и одержал первую победу в чемпионате с 15-го декабря 2024 года.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

"Брентфорд" — "Тоттенхэм" 0:2

Голы: Янельт (автогол, 29), Сарр (87)