Трансфер Бражко отменяется? Вулверхэмптон близок к подписанию опорника Реймса

Опорный полузащитник "Реймса" Маршалл Мунеци может стать игроком "Вулверхэмптона", сообщает журналист The Telegraph Майк МакГрат.

Согласно данным источника, английский клуб близок к согласованию трансфера 28-летнего игрока сборной Зимбабве.

В текущем сезоне Мунеци провел 21 матч за "красно-белых" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Вулверхэмптон" сделал предложение "Динамо" на сумму 20 миллионов евро касательно опорного хавбека "бело-синих" Владимира Бражко.