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Трансфер Бражко отменяется? Вулверхэмптон близок к подписанию опорника Реймса
Кажется, "волки" не договорились с "Динамо" по сумме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Реймса" Маршалл Мунеци может стать игроком "Вулверхэмптона", сообщает журналист The Telegraph Майк МакГрат.
Согласно данным источника, английский клуб близок к согласованию трансфера 28-летнего игрока сборной Зимбабве.
В текущем сезоне Мунеци провел 21 матч за "красно-белых" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.
Ранее сообщалось, что "Вулверхэмптон" сделал предложение "Динамо" на сумму 20 миллионов евро касательно опорного хавбека "бело-синих" Владимира Бражко.
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