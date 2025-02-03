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Трансфер Бражко отменяется? Вулверхэмптон близок к подписанию опорника Реймса

Англия

Кажется, "волки" не договорились с "Динамо" по сумме

Трансфер Бражко отменяется? Вулверхэмптон близок к подписанию опорника Реймса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник "Реймса" Маршалл Мунеци может стать игроком "Вулверхэмптона", сообщает журналист The Telegraph Майк МакГрат.

Согласно данным источника, английский клуб близок к согласованию трансфера 28-летнего игрока сборной Зимбабве.

В текущем сезоне Мунеци провел 21 матч за "красно-белых" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Вулверхэмптон" сделал предложение "Динамо" на сумму 20 миллионов евро касательно опорного хавбека "бело-синих" Владимира Бражко.

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Реймс Вулверхэмптон
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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