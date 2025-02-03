Вест Хэм отзовет опытного хавбека из аренды

Лондонский "Вест Хэм" отзовет опытного полузащитника из аренды в "Ноттингем Форест".

По информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, 30-летний Джеймс Уорд-Прауз вскоре вернется в команду, которой принадлежит его контракт. Известно, что "молотобойцы" договорились с "лесниками" о расторжении арендного соглашения в январе. Наставник "Вест Хэма" Грэм Поттер планирует использовать игрока, ведь ему нравится его профиль.

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Добавим, что в этом сезоне Джеймс Уорд-Прауз провел 10 игр в составе "Ноттингема" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 16 миллионов евро.