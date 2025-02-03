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Кристал Пэлас подпишет защитника Челси

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Кристал Пэлас подпишет защитника Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Кристал Пэлас" подпишет крайнего защитника у своих соседей из "Челси".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний Бен Чилвелл готов пройти медицинское обследование уже в ближайшее время, чтобы присоединиться к "орлам". Отмечается, что "синие" готовы отдать своего футболиста в аренду до конца сезона. Между клубами уже достигнуто полное согласие и заключены все необходимые документы.

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Напомним, что в этом сезоне Бен Чилвелл принял участие лишь в одном матче за "Челси", отыграв 45 минут в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Барроу" (5:0).

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Его рыночная стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Бен Чилвелл
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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