Кристал Пэлас подпишет защитника Челси

Лондонский "Кристал Пэлас" подпишет крайнего защитника у своих соседей из "Челси".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний Бен Чилвелл готов пройти медицинское обследование уже в ближайшее время, чтобы присоединиться к "орлам". Отмечается, что "синие" готовы отдать своего футболиста в аренду до конца сезона. Между клубами уже достигнуто полное согласие и заключены все необходимые документы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в этом сезоне Бен Чилвелл принял участие лишь в одном матче за "Челси", отыграв 45 минут в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Барроу" (5:0).

Читайте также Новый тренер Вест Хэма определился с приоритетной трансферной целью

Его рыночная стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.