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Постекоглу - после 2:0 с Брентфордом: Мы пережили трудные времена. Сейчас надо поддерживать нынешнюю форму

Англия
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Комментарий специалиста

Постекоглу - после 2:0 с Брентфордом: Мы пережили трудные времена. Сейчас надо поддерживать нынешнюю форму

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу отреагировал на победу своей команды в выездном поединке с "Брентфордом" (2:0) в АПЛ.

"Нелегко здесь играть, они забивают много голов дома. То, как они играют, неизменно приводит к большому количеству забросов мячей в штрафную, кроссам, стандартам, и с этим приходится справляться. Думаю, ребята отлично оклемались после матча, который проходил в четверг. В принципе, мы не позволили "Брентфорду" создать явные моменты.

Послушайте, мы знаем, в какой ситуации находимся. Наше положение в АПЛ не очень хорошее, и нам нужно его изменить. Мы пережили трудные времена, это точно. Медленно, но верно мы возвращаем футболистов. Сегодня к нам вернулся Джед (Спенс - прим.), и это имело огромное значение. Также в течение следующих двух недель вернутся после травм другие игроки - это даст всем подъем. Сейчас мы должны поддерживать нынешнюю форму в чемпионате, а затем заняться другими большими задачами, стоящими перед нами", - сказал Постекоглу.

На данный момент "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Брентфорд (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу
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Источник:
Tottenham
Опубликовал: Александр Бураков
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