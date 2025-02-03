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Постекоглу - после 2:0 с Брентфордом: Мы пережили трудные времена. Сейчас надо поддерживать нынешнюю форму
Комментарий специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу отреагировал на победу своей команды в выездном поединке с "Брентфордом" (2:0) в АПЛ.
"Нелегко здесь играть, они забивают много голов дома. То, как они играют, неизменно приводит к большому количеству забросов мячей в штрафную, кроссам, стандартам, и с этим приходится справляться. Думаю, ребята отлично оклемались после матча, который проходил в четверг. В принципе, мы не позволили "Брентфорду" создать явные моменты.
Послушайте, мы знаем, в какой ситуации находимся. Наше положение в АПЛ не очень хорошее, и нам нужно его изменить. Мы пережили трудные времена, это точно. Медленно, но верно мы возвращаем футболистов. Сегодня к нам вернулся Джед (Спенс - прим.), и это имело огромное значение. Также в течение следующих двух недель вернутся после травм другие игроки - это даст всем подъем. Сейчас мы должны поддерживать нынешнюю форму в чемпионате, а затем заняться другими большими задачами, стоящими перед нами", - сказал Постекоглу.
На данный момент "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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