Официально: Брайтон за 22 млн евро подписал трансферную цель Ливерпуля

Брайтон объявил о подписании 19-летнего греческого нападающего "Нюрнберга" Стефаноса Цимаса. Форвард подписал контракт до июня 2030 года, но останется в Германии до конца сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, трансфер обойдется "чайкам" в 22 миллиона фунтов.

В нынешнем сезоне Цимас забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи в 17 матчах, играя на позиции центрального форварда. Он также имеет опыт выступлений на левом фланге атаки за молодежные команды "ПАОКа" и сборные Греции.

Напомним, ранее журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что "Ливерпуль" начал переговоры с "Нюрнбергом" по летнему трансферу Стефаноса, а также связался с представителями игрока.

