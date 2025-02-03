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Официально: Брайтон за 22 млн евро подписал трансферную цель Ливерпуля
Очередная юная звезда уедет на юг Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Брайтон объявил о подписании 19-летнего греческого нападающего "Нюрнберга" Стефаноса Цимаса. Форвард подписал контракт до июня 2030 года, но останется в Германии до конца сезона.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, трансфер обойдется "чайкам" в 22 миллиона фунтов.
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В нынешнем сезоне Цимас забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи в 17 матчах, играя на позиции центрального форварда. Он также имеет опыт выступлений на левом фланге атаки за молодежные команды "ПАОКа" и сборные Греции.
Напомним, ранее журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что "Ливерпуль" начал переговоры с "Нюрнбергом" по летнему трансферу Стефаноса, а также связался с представителями игрока.
We are delighted to confirm the signing of Stefanos Tzimas from Bundesliga 2 side FC Nuremburg. ????— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 3, 2025
The 19-year-old has signed a contract that runs until June 2030, but he will remain in Germany until the end of the season. ????
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