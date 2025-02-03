Раньше, чем Месси и Роналду. Главный бомбардир Манчестер Сити установил новый рекорд

Норвежская суперзвезда "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд продолжает поражать своими бомбардирскими способностями.

Его гол в 24-м туре АПЛ в матче против "Арсенала" (5:1) стал 250-м забитым мячом на взрослом уровне. Таким образом 24-летний форвард сумел достичь этой отметки за 313 игр. Он забил 250 голов на клубном уровне быстрее, чем Лионель Месси (327), Килиан Мбаппе (332), Харри Кейн (450), Криштиану Роналду и Роберт Левандовский (оба - по 451).

Напомним, что недавно Эрлинг Холанд подписал с «Манчестер Сити» один из самых дорогих контрактов в истории спорта.

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Добавим, что в текущем сезоне Эрлинг Холанд забил 25 голов и отдал две результативные передачи в 33 матчах за клуб во всех турнирах. Сейчас он занимает вторую строчку в гонке за звание лучшего бомбардира АПЛ с 19 голами.