  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Раньше, чем Месси и Роналду. Главный бомбардир Манчестер Сити установил новый рекорд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Раньше, чем Месси и Роналду. Главный бомбардир Манчестер Сити установил новый рекорд

Англия

Невероятное достижение

Раньше, чем Месси и Роналду. Главный бомбардир Манчестер Сити установил новый рекорд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Норвежская суперзвезда "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд продолжает поражать своими бомбардирскими способностями.

Его гол в 24-м туре АПЛ в матче против "Арсенала" (5:1) стал 250-м забитым мячом на взрослом уровне. Таким образом 24-летний форвард сумел достичь этой отметки за 313 игр. Он забил 250 голов на клубном уровне быстрее, чем Лионель Месси (327), Килиан Мбаппе (332), Харри Кейн (450), Криштиану Роналду и Роберт Левандовский (оба - по 451).

Напомним, что недавно Эрлинг Холанд подписал с «Манчестер Сити» один из самых дорогих контрактов в истории спорта.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в текущем сезоне Эрлинг Холанд забил 25 голов и отдал две результативные передачи в 33 матчах за клуб во всех турнирах. Сейчас он занимает вторую строчку в гонке за звание лучшего бомбардира АПЛ с 19 голами.

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм официально объявил о возвращении своего полузащитника из аренды
yellow-arrow
Игрок сборной Украины признался, советовался ли с Ребровым перед переездом в Англию
yellow-arrow
Официально: Брайтон за 22 млн евро подписал трансферную цель Ливерпуля
Лионель Месси Криштиану Роналду Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости