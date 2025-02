Вест Хэм официально объявил о возвращении своего полузащитника из аренды

Лондонский "Вест Хэм" официально объявил о возвращении своего опытного полузащитника из аренды.

На сайте "молотобойцев" появилось сообщение о том, что 30-летний Джеймс Уорд-Прауз вернулся в клуб из "Ноттингем Форест", где англичанин провел первую половину сезона на правах аренды, приняв участие в 10 матчах во всех турнирах за "лесников" и отметившись одной результативной передачей.

West Ham United can confirm James Ward-Prowse has returned to the Club ⚒️