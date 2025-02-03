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Вест Хэм официально объявил о возвращении своего полузащитника из аренды

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Клубы договорились о досрочном прекращении условий договора

Вест Хэм официально объявил о возвращении своего полузащитника из аренды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Вест Хэм" официально объявил о возвращении своего опытного полузащитника из аренды.

На сайте "молотобойцев" появилось сообщение о том, что 30-летний Джеймс Уорд-Прауз вернулся в клуб из "Ноттингем Форест", где англичанин провел первую половину сезона на правах аренды, приняв участие в 10 матчах во всех турнирах за "лесников" и отметившись одной результативной передачей.

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Напомним, что всего на счету Джеймса Уорд-Прауза 7 голов и 11 ассистов в 57 матчах в составе "Вест Хэма".

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Ноттингем Форест Джеймс Уорд-Праус Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
West Ham United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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