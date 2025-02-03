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Вест Хэм официально объявил о возвращении своего полузащитника из аренды
Клубы договорились о досрочном прекращении условий договора
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Вест Хэм" официально объявил о возвращении своего опытного полузащитника из аренды.
На сайте "молотобойцев" появилось сообщение о том, что 30-летний Джеймс Уорд-Прауз вернулся в клуб из "Ноттингем Форест", где англичанин провел первую половину сезона на правах аренды, приняв участие в 10 матчах во всех турнирах за "лесников" и отметившись одной результативной передачей.
West Ham United can confirm James Ward-Prowse has returned to the Club ⚒️— West Ham United (@WestHam) February 3, 2025
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Напомним, что всего на счету Джеймса Уорд-Прауза 7 голов и 11 ассистов в 57 матчах в составе "Вест Хэма".
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