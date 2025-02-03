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Вдохновились ситкомом. Клуб из Чемпионшипа оригинально презентовал новичка

Англия

Английская команда не впервые отличается подобным креативом

Вдохновились ситкомом. Клуб из Чемпионшипа оригинально презентовал новичка

Фото - Сайт Бернлі

Новина українською

Английский "Бернли", который сейчас выступает в Чемпионшипе, оригинально представил нападающего Маркуса Эдвардса, использовав знаменитую сцену из популярного американского телесериала "Друзья" с Росом Геллером. Переход воспитанника лондонского "Тоттенхэма" стал четвертым зимним трансфером для "бордовых".

На сайте "Бернли" говорится о том, что 26-летний нападающий "Спортинга" присоединится к команде на правах аренды до конца сезона. Ключевую роль в трансфере сыграл главный тренер "бордовых" Скотт Паркер, который был наставником Эдвардса в академии "шпор".

В течение последних трех лет нападающий провел 120 матчей за "Спортинг" во всех турнирах, отметившись 24 голами, три из которых в текущем сезоне. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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Добавим, что после 30-го тура "Бернли" занимает третье место в турнирной таблице Чемпиошипа с 58 очками, отставая от "Лидса", лидера чемпионата, на пять пунктов.

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Бернли трансфер Маркус Эдвардс
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Источник:
Burnley FC
Опубликовал: Андрей Журба
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