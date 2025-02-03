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Вдохновились ситкомом. Клуб из Чемпионшипа оригинально презентовал новичка
Английская команда не впервые отличается подобным креативом
Фото - Сайт Бернлі
Английский "Бернли", который сейчас выступает в Чемпионшипе, оригинально представил нападающего Маркуса Эдвардса, использовав знаменитую сцену из популярного американского телесериала "Друзья" с Росом Геллером. Переход воспитанника лондонского "Тоттенхэма" стал четвертым зимним трансфером для "бордовых".
Let them off the plane ⏳ pic.twitter.com/Yog9UPzSko— Burnley FC (@BurnleyOfficial) February 3, 2025
На сайте "Бернли" говорится о том, что 26-летний нападающий "Спортинга" присоединится к команде на правах аренды до конца сезона. Ключевую роль в трансфере сыграл главный тренер "бордовых" Скотт Паркер, который был наставником Эдвардса в академии "шпор".
В течение последних трех лет нападающий провел 120 матчей за "Спортинг" во всех турнирах, отметившись 24 голами, три из которых в текущем сезоне. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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Добавим, что после 30-го тура "Бернли" занимает третье место в турнирной таблице Чемпиошипа с 58 очками, отставая от "Лидса", лидера чемпионата, на пять пунктов.
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