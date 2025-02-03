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Манчестер Сити попытается подписать нового хавбека до закрытия трансферного окна
В их списке находятся двое футболистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" будет пытаться подписать нового полузащитника до закрытия зимнего трансферного окна.
Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic сообщил, что руководство "горожан" рассматривает вариант с подписанием 23-летнего Нико Гонсалеса из "Порту". Между клубами не существует никакой договоренности, но "Ман Сити" попытается заключить сделку в понедельник, 3-го февраля, прежде чем трансферное окно в Англии будет закрыто.
Напомним, что ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в контракте испанского хавбека с «Порту» прописаны отступные, а "Барселона" получит процент от его продажи. Также известно, что в их списке находится Дуглас Луис из туринского "Ювентуса".
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В этом сезоне Нико Гонсалес забил 7 голов и отдал 6 ассистов в 29 матчах на клубном уровне. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
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