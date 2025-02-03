Манчестер Сити попытается подписать нового хавбека до закрытия трансферного окна

"Манчестер Сити" будет пытаться подписать нового полузащитника до закрытия зимнего трансферного окна.

Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic сообщил, что руководство "горожан" рассматривает вариант с подписанием 23-летнего Нико Гонсалеса из "Порту". Между клубами не существует никакой договоренности, но "Ман Сити" попытается заключить сделку в понедельник, 3-го февраля, прежде чем трансферное окно в Англии будет закрыто.

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Напомним, что ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в контракте испанского хавбека с «Порту» прописаны отступные, а "Барселона" получит процент от его продажи. Также известно, что в их списке находится Дуглас Луис из туринского "Ювентуса".

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В этом сезоне Нико Гонсалес забил 7 голов и отдал 6 ассистов в 29 матчах на клубном уровне. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.