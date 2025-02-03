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Артета назвал главные причины успеха его команды в матче с Манчестер Сити

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Артета назвал главные причины успеха его команды в матче с Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о том, что помогло ему одержать такую впечатляющую победу над "Манчестер Сити" (5:1).

"Мы действовали очень агрессивно, смело играли как с мячом, так и без него, высоко прессинговали. Мы забили гол еще на первых минутах, могли забивать еще один. Но потом нам пришлось играть глубже и терпеть. В некоторых эпизодах нам немного повезло, но в то же время мы создавали моменты, атаковали, хотели им навредить. К тому же, мы фантастически завершали атаки".

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"На этом уровне ментальное состояние имеет решающее значение. Важно, как ты чувствуешь себя, как чувствуешь свою команду. Это вопрос уверенности, веры в свои силы, восприятия соперника. Это самое важное, но на это уходят годы", — добавил Артета.

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Отметим, что сейчас "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 24 матчах чемпионата Англии. Команда Микеля Артеты отстает от "Ливерпуля", который является лидером, на 6 очков.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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