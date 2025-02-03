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Астон Вилла отказалась от подписания центрбека Челси

Англия

Все из-за высокой трансферной стоимости игрока

Астон Вилла отказалась от подписания центрбека Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" прекратила переговоры с "Челси" по трансферу французского центрального защитника Акселя Дисаси. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о достижении личного соглашения между футболистом и "Астон Виллой", однако лондонский клуб выдвинул слишком высокие финансовые требования. Из-за этого переговоры между клубами зашли в тупик, и "Астон Вилла" решила искать альтернативные варианты усиления защиты.

Аксель в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Аксель Дисаси Челси Астон Вилла
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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