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Астон Вилла отказалась от подписания центрбека Челси
Все из-за высокой трансферной стоимости игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
"Астон Вилла" прекратила переговоры с "Челси" по трансферу французского центрального защитника Акселя Дисаси. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось о достижении личного соглашения между футболистом и "Астон Виллой", однако лондонский клуб выдвинул слишком высокие финансовые требования. Из-за этого переговоры между клубами зашли в тупик, и "Астон Вилла" решила искать альтернативные варианты усиления защиты.
Аксель в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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