Капитан Арсенала поделился мыслями после разгромной победы над Манчестер Сити

Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор был в отличном настроении после финального свистка в матче с "Манчестер Сити" (5:1).

"Это была хорошая игра, грандиозный результат. Атмосфера была просто невероятной. Конечно, этот результат добавляет энергии, мы продолжаем верить в собственные силы. Да, мы хорошо играли. После того, как мы пропустили, мы мгновенно пошли в атаку и забили. Больше мы не останавливались. Это было фантастически".

Читайте также Артета назвал главные причины успеха его команды в матче с Манчестер Сити

"Я очень рад за воспитанников академии, Майлза Льюиса-Скелли и Итана Нванери, которые забили в этот вечер. Майлз большая личность, несмотря на свой юный 18-летний возраст. Он всегда ищет мяч, создает моменты и делает невероятные вещи на поле. То же самое я могу сказать и об Итане. Когда он вышел на замену, то сразу проявил себя. У нас в команде появились два замечательных игрока!" — добавил Эдегор.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что по итогам матчей 24-го тура "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 50 очками, отставая от первого "Ливерпуля", у которого есть матч в запасе, на 6 пунктов.