Тоттенхэм договорился об аренде таланта Баварии

"Тоттенхэм" договорился об аренде 19-летнего левого вингера Матиса Теля из "Баварии". Проце сообщает Флориан Плеттенберг.

Соглашение между клубами уже заключено, и Тель вместе со своим агентом уже отправился в Лондон для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Стоит отметить, что арендное соглашение не предусматривает права выкупа игрока.

В этом сезоне за "Баварию" Тель провел на поле 458 минут в 14 матчах во всех турнирах, где отдал 1 результативную передачу.