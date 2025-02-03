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Тоттенхэм договорился об аренде таланта Баварии

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Тоттенхэм договорился об аренде таланта Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" договорился об аренде 19-летнего левого вингера Матиса Теля из "Баварии". Проце сообщает Флориан Плеттенберг.

Соглашение между клубами уже заключено, и Тель вместе со своим агентом уже отправился в Лондон для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Стоит отметить, что арендное соглашение не предусматривает права выкупа игрока.

В этом сезоне за "Баварию" Тель провел на поле 458 минут в 14 матчах во всех турнирах, где отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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