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Тоттенхэм договорился об аренде таланта Баварии
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" договорился об аренде 19-летнего левого вингера Матиса Теля из "Баварии". Проце сообщает Флориан Плеттенберг.
Соглашение между клубами уже заключено, и Тель вместе со своим агентом уже отправился в Лондон для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.
Стоит отметить, что арендное соглашение не предусматривает права выкупа игрока.
В этом сезоне за "Баварию" Тель провел на поле 458 минут в 14 матчах во всех турнирах, где отдал 1 результативную передачу.
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