  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Вест Хэм подписал перспективного нападающего из АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Вест Хэм подписал перспективного нападающего из АПЛ

Англия

Выиграли конкуренцию у Арсенала и Челси

Официально: Вест Хэм подписал перспективного нападающего из АПЛ

Фото - Сайт Вест Гема - www.whufc.com

Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" объявил о подписании перспективного нападающего "Брайтона", которого считают одним из самых талантливых игроков в Английской Премьер-лиге.

На официальном сайте "молотобойцев" говорится о том, что 20-летний Эван Фергюсон присоединился к команде на правах аренды до конца текущего сезона. Молодой ирландский форвард воссоединится в "Вест Хэме" с Грэмом Поттером, который открыл ему дорогу во взрослый футбол, дав шанс дебютировать за "Брайтон" в 16-летнем возрасте в августе 2021 года. Также известно, что в этой сделке у лондонского клуба не будет опции выкупа игрока по итогам аренды.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Эван Фергюсон забил лишь один гол в 15 матчах за "Брайтон" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити нашел замену Родри, а Тоттенхэм забирает форварда Баварии. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Тоттенхэм договорился об аренде таланта Баварии
yellow-arrow
Капитан Арсенала поделился мыслями после разгромной победы над Манчестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эван Фергюсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
West Ham United FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости