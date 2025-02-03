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Официально: Вест Хэм подписал перспективного нападающего из АПЛ
Выиграли конкуренцию у Арсенала и Челси
Фото - Сайт Вест Гема - www.whufc.com
Лондонский "Вест Хэм" объявил о подписании перспективного нападающего "Брайтона", которого считают одним из самых талантливых игроков в Английской Премьер-лиге.
На официальном сайте "молотобойцев" говорится о том, что 20-летний Эван Фергюсон присоединился к команде на правах аренды до конца текущего сезона. Молодой ирландский форвард воссоединится в "Вест Хэме" с Грэмом Поттером, который открыл ему дорогу во взрослый футбол, дав шанс дебютировать за "Брайтон" в 16-летнем возрасте в августе 2021 года. Также известно, что в этой сделке у лондонского клуба не будет опции выкупа игрока по итогам аренды.
Enter Evan Ferguson ⚒️ pic.twitter.com/HFw1IIXz5O— West Ham United (@WestHam) February 3, 2025
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West Ham United is pleased to announce the signing of Evan Ferguson on loan from Brighton & Hove Albion for the remainder of the 2024/25 season ⚒️— West Ham United (@WestHam) February 3, 2025
Добавим, что в этом сезоне Эван Фергюсон забил лишь один гол в 15 матчах за "Брайтон" во всех турнирах.
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