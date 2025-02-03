Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Летний новичок Арсенала рассказал об адаптации к Англии и футболе Микеля Артеты
Футболист является конкурентом на позиции Александра Зинченко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Италии Риккардо Калафиори дал эксклюзивное интервью для Setanta Sports.
"Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Считаю, что адаптировался к жизни в Англии. Конечно, есть определенные различия с тем, что было в Италии. Первое, что приходит на ум — погода. Она здесь совсем другая. Здесь холодно и пасмурно. Но мои партнеры по команде, клуб и окружение очень помогли мне с самого начала поэтому сейчас я чувствую себя прекрасно".
"Когда я пришел сюда, то подумал, что это лучший вариант для моего развития. Теперь, спустя полгода, я могу сказать, что был прав. Я чувствую, что с каждым днем совершенствуюсь. Это был правильный выбор. Моя цель — остаться здесь и выйти на новый уровень. Уверен, что двигаюсь в правильном направлении".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Риккардо Калафиори прошлым летом присоединился к "Арсеналу" за 45 миллионов евро из "Болоньи". В этом сезоне 22-летний итальянец принял участие в 19 матчах за клуб во всех турнирах, забив 2 гола и отдав один ассист.
Популярное сейчас
- Шахтер завершил трансфер молодого форварда за 20 млн евро - Источник
- Бражко скрыл все фото в Instagram, связанные с Динамо
- В Александрии рассказали, от какого клуба поступал официальный запрос по Калюжному
- Эвертон забил один из самых быстрых голов в истории АПЛ
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса