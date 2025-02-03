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Летний новичок Арсенала рассказал об адаптации к Англии и футболе Микеля Артеты

Англия

Футболист является конкурентом на позиции Александра Зинченко

Летний новичок Арсенала рассказал об адаптации к Англии и футболе Микеля Артеты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Италии Риккардо Калафиори дал эксклюзивное интервью для Setanta Sports.

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Считаю, что адаптировался к жизни в Англии. Конечно, есть определенные различия с тем, что было в Италии. Первое, что приходит на ум — погода. Она здесь совсем другая. Здесь холодно и пасмурно. Но мои партнеры по команде, клуб и окружение очень помогли мне с самого начала поэтому сейчас я чувствую себя прекрасно".

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"Когда я пришел сюда, то подумал, что это лучший вариант для моего развития. Теперь, спустя полгода, я могу сказать, что был прав. Я чувствую, что с каждым днем совершенствуюсь. Это был правильный выбор. Моя цель — остаться здесь и выйти на новый уровень. Уверен, что двигаюсь в правильном направлении".

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Напомним, что Риккардо Калафиори прошлым летом присоединился к "Арсеналу" за 45 миллионов евро из "Болоньи". В этом сезоне 22-летний итальянец принял участие в 19 матчах за клуб во всех турнирах, забив 2 гола и отдав один ассист.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Риккардо Калафиори
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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