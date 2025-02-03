Сандерленд отклонил предложение Брайтона по трансферу своего вингера за 13 млн евро

"Сандерленд" отклонили предложение от "Брайтона" на трансфер своего талантливого левого вингера Тома Уотсона.

"Брайтон" хотел отдать за игрока 13 миллионов фунтов стерлингов, а также предлагал включить в соглашение вариант аренды другого игрока - Симона Адингра, но "Сандерленд" это предложение не заинтересовало.

Добавим, что 18-летний Том в текущем сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 16-ти матчах.