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Сандерленд отклонил предложение Брайтона по трансферу своего вингера за 13 млн евро

Англия

Томми Уотсон остается в Сандерленде

Сандерленд отклонил предложение Брайтона по трансферу своего вингера за 13 млн евро

x.com/FabrizioRomano

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"Сандерленд" отклонили предложение от "Брайтона" на трансфер своего талантливого левого вингера Тома Уотсона.

"Брайтон" хотел отдать за игрока 13 миллионов фунтов стерлингов, а также предлагал включить в соглашение вариант аренды другого игрока - Симона Адингра, но "Сандерленд" это предложение не заинтересовало.

Добавим, что 18-летний Том в текущем сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 16-ти матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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