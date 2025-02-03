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Сандерленд отклонил предложение Брайтона по трансферу своего вингера за 13 млн евро
Томми Уотсон остается в Сандерленде
x.com/FabrizioRomano
"Сандерленд" отклонили предложение от "Брайтона" на трансфер своего талантливого левого вингера Тома Уотсона.
"Брайтон" хотел отдать за игрока 13 миллионов фунтов стерлингов, а также предлагал включить в соглашение вариант аренды другого игрока - Симона Адингра, но "Сандерленд" это предложение не заинтересовало.
Добавим, что 18-летний Том в текущем сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 16-ти матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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