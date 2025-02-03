  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Основной центрбек Манчестер Юнайтед пропустит остаток сезона из-за травмы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной центрбек Манчестер Юнайтед пропустит остаток сезона из-за травмы

Англия

Плохие новости для команды

Основной центрбек Манчестер Юнайтед пропустит остаток сезона из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес получил серьезную травму колена в матче Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

На 82-й минуте матча после столкновения с игроком "Пэлас" Исмаилом Сарром, Мартинес покинул поле на носилках.

Медицинское обследование подтвердило худшие опасения: у футболиста разрыв крестообразной связки колена.

Эта травма требует длительной реабилитации, поэтому текущий сезон для Лисандро завершен.

Читайте такжеТриумф Арсенала над Ман Сити, Довбик без голевых действий, Динамо отпускает центрбека в Испанию. Главные новости за 2 февраля
По теме
yellow-arrow
Трубин получил нового итальянского одноклубника, Манчестер Сити нашел замену Родри. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Осталось несколько часов - Арсенал сегодня готов отпустить Зинченко
yellow-arrow
Сандерленд отклонил предложение Брайтона по трансферу своего вингера за 13 млн евро
Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес Кристал Пэлас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football on TNT Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости