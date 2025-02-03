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Основной центрбек Манчестер Юнайтед пропустит остаток сезона из-за травмы
Плохие новости для команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес получил серьезную травму колена в матче Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".
На 82-й минуте матча после столкновения с игроком "Пэлас" Исмаилом Сарром, Мартинес покинул поле на носилках.
Медицинское обследование подтвердило худшие опасения: у футболиста разрыв крестообразной связки колена.
Эта травма требует длительной реабилитации, поэтому текущий сезон для Лисандро завершен.
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Источник:Football on TNT Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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