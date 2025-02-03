Челси подпишет за 15 млн евро хавбека из Сент-Этьена - Романо

"Челси" вскоре объявит о подписании контракта с молодым французским полузащитником Матисом Амугу.

19-летний футболист переходит из французского "Сент-Этьена" за сумму около 15 миллионов евро.

Амугу сейчас проходит медицинское обследование и вскоре "синие" официально объявят о трансфере.

Матис в текущем сезоне за "Сент-Этьен" провел 18 матчей - 947 минут.