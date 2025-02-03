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Астон Вилла объявила об аренде трехкратного победителя Лиги чемпионов

Англия

Асенсио временно переходит в АПЛ

Астон Вилла объявила об аренде трехкратного победителя Лиги чемпионов

X @Aston Villa

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" официально объявила об аренде правого вингера "ПСЖ" Марко Асенсио до конца текущего сезона.

Пока неизвестно, прописана ли в контракте игрока опция выкупа. Как сообщают СМИ, "Вилла" будет покрывать 100% заработной платы футболиста.

Асенсио присоединился к "ПСЖ" летом 2023 года как свободный агент. Марко в текущем сезоне провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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