Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла объявила об аренде трехкратного победителя Лиги чемпионов
Асенсио временно переходит в АПЛ
X @Aston Villa
"Астон Вилла" официально объявила об аренде правого вингера "ПСЖ" Марко Асенсио до конца текущего сезона.
Пока неизвестно, прописана ли в контракте игрока опция выкупа. Как сообщают СМИ, "Вилла" будет покрывать 100% заработной платы футболиста.
Асенсио присоединился к "ПСЖ" летом 2023 года как свободный агент. Марко в текущем сезоне провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Астон Вилла подписала вингера ПСЖ, Трубин получил нового итальянского одноклубника. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Усик рассказал, сколько стоит один его тренировочный лагерь
- Мандзин прокомментировал результаты эстафеты на ЧЕ-2025
- Эвертон забил один из самых быстрых голов в истории АПЛ
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000