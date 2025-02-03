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С правом выкупа. Боруссия Д арендовала хавбека Челси

Англия

Карни Чуквуэмека едет в Дортмунд

С правом выкупа. Боруссия Д арендовала хавбека Челси

bvb.de

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" в последний день трансферного окна объявила о подписании хавбека "Челси" Карни Чуквуэмеки.

Данные перехода – аренда до конца сезона. Также у немецкого клуба будет опция выкупа игрока.

Напомним, в текущем сезоне 21-летний Чуквуэмека провел за "Челси" одну игру в Кубке английской лиги и четыре матча в Лиге конференций.

Карни выступает за лондонский клуб с августа 2022 года после трансфера из "Астон Виллы" за 18 млн евро. Его контракт действует до 30 июня 2028-го.

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Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Карни Чуквуемека
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Источник:
Боруссія
Опубликовал: Михаил Черныш
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