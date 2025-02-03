Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С правом выкупа. Боруссия Д арендовала хавбека Челси
Карни Чуквуэмека едет в Дортмунд
bvb.de
Данные перехода – аренда до конца сезона. Также у немецкого клуба будет опция выкупа игрока.
Напомним, в текущем сезоне 21-летний Чуквуэмека провел за "Челси" одну игру в Кубке английской лиги и четыре матча в Лиге конференций.
Карни выступает за лондонский клуб с августа 2022 года после трансфера из "Астон Виллы" за 18 млн евро. Его контракт действует до 30 июня 2028-го.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Боруссія
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Осталось несколько часов - Арсенал сегодня готов отпустить Зинченко
- Бражко остается в Динамо. Суркис рассказал, почему не отпустил игрока в Англию
- Усик рассказал, сколько стоит один его тренировочный лагерь
- Сумма с шестью нулями. Бонусы за Забарного приносят Динамо каждый год неплохие деньги
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000