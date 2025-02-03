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Тоттенхэм потерял своего центрбека до конца сезона из-за серьезной травмы
Раду Дрэгушин в сезоне 2024/25 больше не сыграет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Тоттенхэма" Раду Дрэгушин получил тяжелую травму, которая выбила его из строя на длительный срок.
Во время матча Лиги Европы против шведского "Эльфсборга" румынский защитник получил разрыв крестообразной связки колена.
Как пишет издание The Athletic, Раду в ближайшее время прооперируют. Футболист пропустит оставшуюся часть сезона 2024/25.
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