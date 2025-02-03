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Тоттенхэм потерял своего центрбека до конца сезона из-за серьезной травмы

Англия

Раду Дрэгушин в сезоне 2024/25 больше не сыграет

Тоттенхэм потерял своего центрбека до конца сезона из-за серьезной травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Тоттенхэма" Раду Дрэгушин получил тяжелую травму, которая выбила его из строя на длительный срок.

Во время матча Лиги Европы против шведского "Эльфсборга" румынский защитник получил разрыв крестообразной связки колена.

Как пишет издание The Athletic, Раду в ближайшее время прооперируют. Футболист пропустит оставшуюся часть сезона 2024/25.

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Тоттенхэм (Лондон) Раду Дрэгушин
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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