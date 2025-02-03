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Фулхэм обратился к Милану по поводу трансфера их вингера

Англия

Об этом пишет Фабрицио Романо

Фулхэм обратился к Милану по поводу трансфера их вингера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фулхэм" активно работает над усилением своего состава и, по информации Фабрицио Романо, обратился к "Милану" с просьбой подписать Самуэля Чуквуэзе.

Переговоры между всеми сторонами уже продолжаются, но у "Фулхэма" осталось не так много времени и то, чтобы договориться о трансфере.

Чуквуэзе присоединился к "Милану" летом 2023 года из "Вильярреала" за 21,1 млн евро. Вингер в текущем сезоне провел 25 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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