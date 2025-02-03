Фулхэм обратился к Милану по поводу трансфера их вингера

"Фулхэм" активно работает над усилением своего состава и, по информации Фабрицио Романо, обратился к "Милану" с просьбой подписать Самуэля Чуквуэзе.

Переговоры между всеми сторонами уже продолжаются, но у "Фулхэма" осталось не так много времени и то, чтобы договориться о трансфере.

Чуквуэзе присоединился к "Милану" летом 2023 года из "Вильярреала" за 21,1 млн евро. Вингер в текущем сезоне провел 25 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.