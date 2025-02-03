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Фулхэм может вернуть своего опытного вингера, с которым в начале этого сезона закончился контракт
Виллиан может вернуться в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" серьезно заинтересован в возвращении опытного бразильского левого вингера Виллиана.
Как сообщают Sky Sports, Мэтт Лоу из The Telegraph, англичане хотят снова видеть Виллиана в своей команде. Сейчас бразилец является свободным агентом после расторжения контракта с "Олимпиакосом".
Напомним, что Виллиан уже выступал за "Фулхэм" с сентября 2022 года по сентябрь 2024 года. А также вингер в начале свои карьеры играл за донецкий "Шахтер" (2007-2013 годы).
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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