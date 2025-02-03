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АПЛ. Челси – Вест Хэм 2:1. Камбек с автоголом

Англия
Обновлено

Команда Поттера не удержала преимущество на Стэмфорд Бридж

АПЛ. Челси – Вест Хэм 2:1. Камбек с автоголом

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 24 тур

"Стемфорд Бридж" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

"Челси" – "Вест Хэм" 2:1

Голы: Нету 64, Уан-Биссака 74 (авт.) – Боуэн 42

"Челси": Йоргенсен – Джеймс (Густо 61), Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья – Кайседо, Энцо Фернандес – Мадуэке (Нкунку 61), Палмер (Чалоба 90), Санчо (Нету 52) – Джексон (Гиу 52)

"Вест Хэм": Ареола – Цоуфал (Мавропанос 72), Килман, Крессвелл (Луис Гильерме 87) – Уан-Биссака, Соучек, Ирвинг (Орфорд 77), Эмерсон (Скарлс 71) – Кудус, Солер (Інгс 77) – Боуен

Предупреждения: Джеймс 57, Энцо Фернандес 68, Палмер 68 – Ирвинг 76

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