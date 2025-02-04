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Синие показали характер. Челси - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Из топ-4 не вылетели

Синие показали характер. Челси - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Челси" одержал волевую победу над "Вест Хэмом" в игре 24-го тура чемпионата Англии.

На забитый мяч Джеррода Боуэна подопечные Энцо Марески ответили результативным ударом Нету и автоголом Аарона Уан-Биссаки.

В турнирной таблице "Челси" поднялся на 4-е место, "Вест Хэм" - опустился на 15-е.

Английская Премьер-лига, 24 тур

"Стемфорд Бридж" (Лондон)

"Челси" – "Вест Хэм" 2:1

Голы: Нету 64, Уан-Биссака 74 (авт.) – Боуэн 42

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