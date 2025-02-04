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Синие показали характер. Челси - Вест Хэм 2:1. Видео голов и обзор матча
Из топ-4 не вылетели
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" одержал волевую победу над "Вест Хэмом" в игре 24-го тура чемпионата Англии.
На забитый мяч Джеррода Боуэна подопечные Энцо Марески ответили результативным ударом Нету и автоголом Аарона Уан-Биссаки.
В турнирной таблице "Челси" поднялся на 4-е место, "Вест Хэм" - опустился на 15-е.
Английская Премьер-лига, 24 тур
"Стемфорд Бридж" (Лондон)
"Челси" – "Вест Хэм" 2:1
Голы: Нету 64, Уан-Биссака 74 (авт.) – Боуэн 42
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