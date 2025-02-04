Юная звезда Арсенала в очереди на вызов в сборную Англии Томаса Тухеля

Как сообщает журналист Сами Мокбель из издания Daily Mail, молодой талант "Арсенала" Майлз Льюис-Скелли может получить повышение в национальную сборную Англии уже в следующем месяце после своего впечатляющего прорыва в этом сезоне.

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18-летний футболист стал одним из самых интересных молодых игроков в английском футболе благодаря своей серии великолепных выступлений за "канониров". Еще в январе Льюис-Скелли привлек внимание скаутов сборной Англии. Его стремительный рост, вероятно, приведет к тому, что он поднимется в структуре национальной сборной, когда международный футбол возобновится в марте.

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Источники не исключают, что юноша попадет в первый состав Томаса Тухеля на матчи следующего месяца против Албании и Латвии. Если же этого не произойдет, парень получит свой первый вызов в сборную Англии U-21, ведь обычно существует правило, что игроки сначала должны дебютировать за молодежную команду U-21, прежде чем перейти в основную сборную.

Однако давление с требованием немедленного вызова Льюиса-Скелли в состав команды Тухеля растет из-за его великолепных выступлений и кадровых проблем Англии на левом фланге обороны: Люк Шоу постоянно травмирован, Бен Чилвел сыграл лишь 45 минут в этом сезоне, а Киран Триппьер завершил международную карьеру. Рико Льюис и Льюис Холл являются вариантами на левый фланг защиты для Тухеля, но теперь у него на радарах появился и Льюис-Скелли.

Добавим, что в этом сезоне Майлз Льюис-Скелли отыграл 19 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забив один гол.