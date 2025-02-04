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Официально: Клуб украинца в АПЛ оформил переход Карлоса Алькараса

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Официально: Клуб украинца в АПЛ оформил переход Карлоса Алькараса

Everton

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" арендовал аргентинского полузащитника "Фламенго" Карлоса Алькараса до конца сезона 2024/25 с опцией выкупа.

22-летний футболист, который имеет опыт выступлений в Премьер-лиге с "Саутгемптоном", стал первой трансферной сделкой Дэвида Мойеса после его возвращения на пост главного тренера в прошлом месяце.

Игрок молодежной сборной Аргентины U-23 присоединился к "Саутгемптону" в январе 2023 года и дебютировал в матче против "Эвертона" на "Гудисон Парк".

Он провел впечатляющий сезон, забив семь голов, что позволило ему получить улучшенный контракт через полгода после переезда на "Сент-Мериз", а также вызов в национальную сборную Аргентины. Его талант привлек внимание итальянского гранда "Ювентуса", куда он перебрался в аренду в январе 2024 года, сыграв 12 матчей и выиграв Кубок Италии.

В августе прошлого года Алькарас присоединился к действующему чемпиону Бразилии "Фламенго", где отметился тремя голами и двумя ассистами в 19 матчах перед своим переходом в "Эвертон".

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