Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Клуб украинца в АПЛ оформил переход Карлоса Алькараса
Нет, известный теннисист не сменил спорт
Everton
"Эвертон" арендовал аргентинского полузащитника "Фламенго" Карлоса Алькараса до конца сезона 2024/25 с опцией выкупа.
22-летний футболист, который имеет опыт выступлений в Премьер-лиге с "Саутгемптоном", стал первой трансферной сделкой Дэвида Мойеса после его возвращения на пост главного тренера в прошлом месяце.
Игрок молодежной сборной Аргентины U-23 присоединился к "Саутгемптону" в январе 2023 года и дебютировал в матче против "Эвертона" на "Гудисон Парк".
Он провел впечатляющий сезон, забив семь голов, что позволило ему получить улучшенный контракт через полгода после переезда на "Сент-Мериз", а также вызов в национальную сборную Аргентины. Его талант привлек внимание итальянского гранда "Ювентуса", куда он перебрался в аренду в январе 2024 года, сыграв 12 матчей и выиграв Кубок Италии.
В августе прошлого года Алькарас присоединился к действующему чемпиону Бразилии "Фламенго", где отметился тремя голами и двумя ассистами в 19 матчах перед своим переходом в "Эвертон".
We have signed Argentinian midfielder Carlos Alcaraz on loan from @Flamengo for the rest of the 2024/25 campaign, with an option to buy at the end of the season.— Everton (@Everton) February 4, 2025
Welcome to Everton, @charlyalcaraz37! ????
Популярное сейчас
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Почему не продали в Вулвз? Цыганык раскрыл план Суркиса относительно Бражко
- Уже подписан предварительный контракт. Калюжный определился с новым клубом
- Артета отреагировал на безумную победу над Манчестер Сити
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода