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Челси отдал в аренду защитника сборной Англии

Англия
Обновлено

Хорошее усиление для "орлов"

Челси отдал в аренду защитника сборной Англии

Crystal Palace

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл на правах аренды доиграет сезон 2024/25 в "Кристал Пэлас".

Чилуэлл - воспитанник "Лестера". Из стана "лис" за 50,2 млн. евро Бен перешел в "Челси".

В составе "синих" Чилуэлл отыграл 109 матчей (из них лишь один в этом сезоне), отличившись 9 забитыми мячами и 12 ассистами. Также в активе 29-летнего фулбэка 21 игра за сборную Англии.

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