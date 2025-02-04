Челси отдал в аренду защитника сборной Англии

Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл на правах аренды доиграет сезон 2024/25 в "Кристал Пэлас".

Чилуэлл - воспитанник "Лестера". Из стана "лис" за 50,2 млн. евро Бен перешел в "Челси".

В составе "синих" Чилуэлл отыграл 109 матчей (из них лишь один в этом сезоне), отличившись 9 забитыми мячами и 12 ассистами. Также в активе 29-летнего фулбэка 21 игра за сборную Англии.