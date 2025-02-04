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Челси отдал в аренду защитника сборной Англии
Хорошее усиление для "орлов"
Crystal Palace
Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл на правах аренды доиграет сезон 2024/25 в "Кристал Пэлас".
Чилуэлл - воспитанник "Лестера". Из стана "лис" за 50,2 млн. евро Бен перешел в "Челси".
В составе "синих" Чилуэлл отыграл 109 матчей (из них лишь один в этом сезоне), отличившись 9 забитыми мячами и 12 ассистами. Также в активе 29-летнего фулбэка 21 игра за сборную Англии.
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Suits you, Chilly ????#CPFC pic.twitter.com/YPIwpruZME— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 3, 2025
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