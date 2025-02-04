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Официально: Тоттенхэм оформил трансфер таланта Баварии

Англия

Он таки согласился на переход

Официально: Тоттенхэм оформил трансфер таланта Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" арендовал 19-летнего нападающего Матиса Теля из "Баварии".

Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25 с возможностью выкупа за 60 миллионов евро летом. Тель будет носить футболку с номером 11.

Напомним, что в этом сезоне за "Баварию" Тель провел на поле 458 минут в 14 матчах во всех турнирах, где отдал 1 результативную передачу.

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