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Официально: Тоттенхэм оформил трансфер таланта Баварии
Он таки согласился на переход
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" арендовал 19-летнего нападающего Матиса Теля из "Баварии".
Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25 с возможностью выкупа за 60 миллионов евро летом. Тель будет носить футболку с номером 11.
Напомним, что в этом сезоне за "Баварию" Тель провел на поле 458 минут в 14 матчах во всех турнирах, где отдал 1 результативную передачу.
We are delighted to announce the signing of Mathys Tel on loan from Bayern Munich, subject to international clearance and work permit ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 3, 2025
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