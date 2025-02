Официально: Тоттенхэм оформил трансфер таланта Баварии

"Тоттенхэм" арендовал 19-летнего нападающего Матиса Теля из "Баварии".

Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25 с возможностью выкупа за 60 миллионов евро летом. Тель будет носить футболку с номером 11.

Напомним, что в этом сезоне за "Баварию" Тель провел на поле 458 минут в 14 матчах во всех турнирах, где отдал 1 результативную передачу.

We are delighted to announce the signing of Mathys Tel on loan from Bayern Munich, subject to international clearance and work permit ✍️